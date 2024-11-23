Іспанія

У керівництві "матрацників" будуть зміни.

Андреа Берта хоче залишити посаду спортивного директора Атлетіко, пише Marca.

Причина відходу - повноваження Берти зменшилися. Сталось це після того, як 9 місяців тому Карлоса Бусеро призначили на посаду генерального менеджера Атлетико, а Оскара Майо – на посаду операційного директора.

Італієць працює на цій посаді з 2017 року. До січня 2024 року він підпорядковувався безпосередньо лише гендиректору клубу Мігелю Анхелю Хіль Маріну.

Раніше повідомлялось, що Атлетіко почав готуватися до відходу Сімеоне.