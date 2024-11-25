Іспанія

Тренер похвалив уругвайця.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився про Федеріко Вальверде як одного із найкращих флангових захисників.

"Вальверде – фантастичний фулбек. Я думаю, що після Карвахаля та Васкеса він найкращий фулбек у світі.

Його проблема в тому, що він може так добре грати на різних позиціях, а моя проблема – вибрати йому найкращу для команди позицію", – сказав тренер Реала після перемоги над Леганесом (3:0) в матчі Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що Куртуа провів 100-й сухий матч за Реал.