Іспанія

Друга тренерська відставка у Ла Лізі за один день.

Алавес на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Луїса Пласи.

Причиною звільнення 52-річного іспанського фахівця стали незадовільні результати останніх матчів.

Нагадаємо, Пласа очолив команду влітку 2022 року, після чого зміг вивести Алавес до Ла Ліги з першої спроби.

Після 15 турів Алавес набрав 14 очок і посідає 16 місце у турнірній таблиці Ла Ліги.

Також додамо, що сьогодні ще одна команда Ла Ліги залишилася без головного тренера.