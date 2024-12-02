Друга тренерська відставка у Ла Лізі за один день.
Луїс Пласа, Getty Images
02 грудня 2024, 21:47
Алавес на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Луїса Пласи.
Причиною звільнення 52-річного іспанського фахівця стали незадовільні результати останніх матчів.
Нагадаємо, Пласа очолив команду влітку 2022 року, після чого зміг вивести Алавес до Ла Ліги з першої спроби.
Після 15 турів Алавес набрав 14 очок і посідає 16 місце у турнірній таблиці Ла Ліги.
Також додамо, що сьогодні ще одна команда Ла Ліги залишилася без головного тренера.