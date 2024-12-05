Іспанія

Легендарний голкіпер вважає, що італійця зарано звільняти.

Колишній воротар мадридського Реала та Валенсії Сантьяго Каньїсарес відреагував на можливе звільнення Карло Анчелотті.

"Він виграв дві Ліги чемпіонів та дві Ла Ліги під час цього приходу до клубу. Ми маємо хоча б дочекатися його провалу, перш ніж звільняти. Чи що? Чи заслуги людини, здобуті наполегливою працею, нічого не варті?

Реал живий. Анчелотті вже неодноразово доводив, що він є повністю конкурентоспроможним", – сказав Сантьяго Каньїсарес.

Раніше повідомлялося, що клуби Саудівської Аравії влітку хочуть підписати Куртуа.