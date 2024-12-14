Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У матчі 17 туру іспанської Ла Ліги Севілья на своєму полі мінімально обіграла Сельту з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 65 хвилині, а його автором став Мануель Буено Себастьян, який скористався асистом Сауля Ньїгеса.

Після 17 турів Севілья набрала 22 очки і піднялася на десяте місце в Ла Лізі, а у Сельти 21 бал та 12 рядок.

Севілья — Сельта 1:0

Гол: Буено Себастьян, 65.

Севілья: Фернандес — Монтьєль, Баде, Гудель (Тейшейра, 90), Салас — Буено Себастьян (Самбі Локонга, 69), Агуме, Ньїгес — Навас, Іхеаначо (Паскуаль, 46), Лукебакіо.

Сельта: Гуайта — Родрігес, Старфельт, Алонсо — Мінгеса, Белтран (Сотело, 73), Моріба, Альварес (Бамба, 66) — Аспас, Сведберг (Рістич, 66) — Дуран (Іглесіас, 73).

Попередження: Агуме, Ньїгес, Фернандес, Паскуаль, Баде, Тейшейра, Бенавідес — Дуран, Старфельт, Алонсо.