Україна

Костянтин Вівчаренко поділився своїми думками після гри з Вересом.

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти рівненського Вереса (1:0).

"Ви самі бачили, наскільки важка гра була. Погода заважала грати обом командам. Поле також було не в найкращому стані. Але найголовніше, що ми перемогли, це було дуже важливо перед відпусткою.

Гол — це домашня заготовка чи імпровізація на полі? Звісно, у нас є свої заготовки. Хлопці сьогодні реалізували одну з них, молодці, що вдалося. Ванат хороший нападник, бомбардир, тому він повинен забивати багато голів.

Добре, що Шахтар втратив очки, а ми виграли й закріпили своє лідерство. Але все ще попереду", — наводить слова Вівчаренка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Верес.