У катарському місті Доха Міжнародна федерація футболу проводить свою щорічну традиційну церемонію The Best FIFA Football Awards 2024, в рамках якої визначає найкращих за підсумками минулого сезону.

Так, автором найкращого гола та володарем премії Ференца Пушкаша було визнано вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо, який 26 листопада 2023 року забив неймовірний гол "ножицями" у ворота Евертона у рамках 13-го туру минулого сезону АПЛ (3:0).

Цей м'яч молодий аргентинець відсвяткував у стилі свого кумира Кріштіану Роналду, який свого часу забив схожий гол за туринський Ювентус.

ВІДЕО ГОЛА АЛЕХАНДРО ГАРНАЧО:

A goal to watch over, and over, and over again. 🍿



And then again! @budfootball | @ManUtd pic.twitter.com/TkChwutfI5