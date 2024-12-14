Іспанія

Головним конкурентом Мбаппе був захисник Арсеналу Вільям Саліба.

Широковідомий журнал France Football оприлюднив підсумки голосування за найкращого французького гравця 2024 року.

Найкращим став нападник Реала Кіліан Мбаппе, який влітку перебрався до Мадриду з ПСЖ. За нього було віддано 56 голосів.

Головним конкурентом Мбаппе був захисник Арсеналу Вільям Саліба, який набрав на п'ять голосів менше.

Сам Кіліан поставив Саліба на перше місце рейтингу, попереду Едуардо Камавінга та Орельєна Чуамені.

Для Мбаппе ця нагорода стала другою поспіль і четвертою в кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що звернення Мбаппе за боргом ПСЖ було відхилено.