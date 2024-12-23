Іспанія

Захисник Севільї в захваті від поваги з боку суперників.

Андалузька Севілья напередодні в гостьовому матчі поступилась мадридському Реалу в рамках вісімнадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Реал Мадрид — Севілья 4:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри захисник "нервіонців" Хесус Навас остаточно попрощався кар’єрою професійного футболіста й у якості рекордсмена клубу за кількістю зіграних матчів пішов на пенсію.

Незважаючи на те, що останній для Наваса матч відбувався на полі суперників, фанати Реала зробили все, аби як слід провести легенду іспанського футболу, чим той залишився вражений.

"Те, що я пережив на Сантьяго Бернабеу, було справжнім божевіллям. Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь бачив щось подібне на стадіоні суперника.

Я хочу подякувати вболівальникам Реала за їхню відданість і визнання моєї гри, яке я ніколи не забуду", — заявив іспанський виконавець.

Наступний матч мадридський Реал проведе в гостях у Валенсії.