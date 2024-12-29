Іспанія

Команда зможе розраховувати на свого вундеркінда.

Вінгер Барселони Ламін Ямал, який травмувався 15 грудня у матчі з Леганесом, відновлюється з випередженням графіка.

Якщо не станеться рецидиву, то Ямал повернеться до мінітурніру за Суперкубок Іспанії в Саудівській Аравії, який пройде з 8 по 12 січня. Барселона у півфіналі турніру зіграє з Атлетіком.

Напередодні Ламін взяв участь у церемонії Globe Soccer Awards у Дубаї, де отримав приз найкращому молодому футболісту 2024 року.

Раніше Ямал став володарем премії Golden Boy-2024.