Команда зможе розраховувати на свого вундеркінда.
Ламін Ямал, Getty Images
29 грудня 2024, 14:34
Вінгер Барселони Ламін Ямал, який травмувався 15 грудня у матчі з Леганесом, відновлюється з випередженням графіка.
Якщо не станеться рецидиву, то Ямал повернеться до мінітурніру за Суперкубок Іспанії в Саудівській Аравії, який пройде з 8 по 12 січня. Барселона у півфіналі турніру зіграє з Атлетіком.
Напередодні Ламін взяв участь у церемонії Globe Soccer Awards у Дубаї, де отримав приз найкращому молодому футболісту 2024 року.
Раніше Ямал став володарем премії Golden Boy-2024.