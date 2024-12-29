Іспанія

Football.ua розповідає про найвеличніших гравців Ла Ліги наприкінці минулого сторіччя.

У цьому відео ми розповімо, як футбол був не лише грою, а справжнім мистецтвом. Легенди Ла Ліги 90-х — Рауль, Рівалдо, Куман, Субісаррета, Луїш Фігу та інші — створювали моменти, які назавжди залишаться в історії футболу. У цьому відео ми зібрали символічну збірну найкращих гравців десятиліття.

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