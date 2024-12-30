Transfermarkt визначив найдорожчих футболістів світу.
Ерлінг Голанд, Getty Images
30 грудня 2024, 14:24
Transfermarkt оновив рейтинг найдорожчих футболістів світу.
Рейтинг очолили Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) та Вінісіус Жуніор (Реал). Портал оцінив обох гравців у 200 мільйонів євро.
Десять найдорожчих футболістів світу
Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 200 мільйонів євро
Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид) – 200 мільйонів
Ламін Ямал (Барселона) – 180 мільйонів
Джуд Беллінгем (Реал Мадрид) – 180 мільйонів
Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид) – 160 мільйонів
Букайо Сака (Арсенал) – 150 мільйонів
Флоріан Вірц (Баєр) – 140 мільйонів
Джамал Мусіала (Баварія) – 140 мільйонів
Філ Фоден (Манчестер Сіті) – 140 мільйонів
Коул Палмер (Челсі) – 130 мільйонів
Нагадаємо, Родрі, Вінісіус, Кроос та Ямал — у збірній 2024 року за версією IFFHS.