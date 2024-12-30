Іспанія

Transfermarkt визначив найдорожчих футболістів світу.

Transfermarkt оновив рейтинг найдорожчих футболістів світу.

Рейтинг очолили Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) та Вінісіус Жуніор (Реал). Портал оцінив обох гравців у 200 мільйонів євро.

Десять найдорожчих футболістів світу

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 200 мільйонів євро

Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид) – 200 мільйонів

Ламін Ямал (Барселона) – 180 мільйонів

Джуд Беллінгем (Реал Мадрид) – 180 мільйонів

Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид) – 160 мільйонів

Букайо Сака (Арсенал) – 150 мільйонів

Флоріан Вірц (Баєр) – 140 мільйонів

Джамал Мусіала (Баварія) – 140 мільйонів

Філ Фоден (Манчестер Сіті) – 140 мільйонів

Коул Палмер (Челсі) – 130 мільйонів

Нагадаємо, Родрі, Вінісіус, Кроос та Ямал — у збірній 2024 року за версією IFFHS.