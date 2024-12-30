Іспанія

Чергові проблеми "блаугранас" і це, незважаючи на чутки з можливими новими підписаннями.

Барселона поки що не отримала дозволу на реєстрацію півзахисників Дані Ольмо та Пау Віктора на другу половину сезону в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Marca.

Каталонський клуб мав план на отримання дозволу від Ла Ліги на реєстрацію гравців, але сьогодні стало відомо, що він провалився.

Клуб намагався припинити рішення Комерційного суду, який відхилив апеляцію "блаугранас" на реєстрацію футболістів. Однак сьогодні суд виніс ухвалу з відмовою Барселоні.

Таким чином, єдиний варіант Барселони – це збільшення ліміту на зарплатну відомість. "Блаугранас" з цією метою відправила документи, в яких повідомила про продаж місць у VIP-ложі Камп Ноу на найближчі 20 років, куплені катарськими компаніями на суму понад 100 мільйонів євро.

Тим не менш, Ла Ліга вимагає документи з банківськими рахунками Барселони, де буде видно, що клуб має все необхідне фінансування. Наразі Барселона працює над поданням нових документів.

Крайній термін реєстрації гравців для Барселони – 31 грудня о 23:59 за місцевим часом.

Цього сезону Ольмо провів 15 матчів, у яких забив шість голів та віддав один асист. На рахунку Віктора 17 ігор, два забиті м'ячі та один асист.

Після 19 матчів Барселона набрала 38 очок і посідає третє місце у Ла Лізі після Атлетіко (41) та Реала (40), у яких по 18 поєдинків.