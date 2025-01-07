Україна

Португалець зазначив, що двічі перемагав у АПЛ і без Родрі.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва висловився про кризу результатів команди.

"Я двічі вигравав Прем'єр-лігу без Родрі. Кевін де Брюйне, який є найкращим гравцем в історії Ман Сіті та одним із найкращих в АПЛ, через травми пропустив не менше пів року у двох із шести наших чемпіонських сезонів.

Тож це не виправдання. Хоча б тому, що на позиції Родрі грає Ковачич — один із наших найкращих гравців цього сезону. Звичайно, Родрі важливий, у світі немає гравців, подібних до нього. Вміння захищатися та атакувати, стабільність, забиті голи, вирішальні моменти – я не пам'ятаю такого гравця на його позиції, який би робив усе це.

Головна причина кризи не в тому, що ми втратили її – у нас не було захисників, ми мали робити трохи більше індивідуально і усвідомити, що ми були не на своєму рівні", – сказав Сілва.

Раніше Сілва зазначив, що Ман Сіті точно вибув із чемпіонських перегонів.