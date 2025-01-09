Іспанія

Ситуація навколо Барселони продовжує розпалюватися.

Лас-Пальмас на своєму офіційному сайті опублікував заяву, в якій розкритикував рішення Вищої спортивної ради видати тимчасовий дозвіл Барселоні на реєстрацію гравців Дані Ольмо та Пау Віктора.

"Резолюція, видана CSD, нас неприємно здивувала. Від імені Лас-Пальмаса ми висловлюємо свою категоричну незгоду. Ми вважаємо, що це рішення становить серйозну небезпеку для чесності змагань і створює тривожний прецедент, який може дестабілізувати основи професійного футболу в нашій країні.

Особливо вражає те, що ця резолюція була прийнята з надзвичайною швидкістю, не викликаючи уваги або участі Ла Ліги та Федерації футболу Іспанії (RFEF) — ключових гравців в управлінні іспанським футболом. Ця процедура ігнорувала попередні рішення як самої CSD, так і судів, що породжує відчуття свавілля, несумісного з принципами прозорості та справедливості, якими має керуватися будь-який процес такого типу.

Заява про некомпетенцію Моніторингової комісії у цій справі, здається, демонструє тривожну відсутність знань про функціонування системи попередніх віз і остаточних ліцензій, яка була попередньо погоджена залученими установами. Застосування статей регламенту RFEF, які перешкоджали видачі ліцензій, не є ключовим моментом у цьому питанні.

Шкода, завдана цією резолюцією, виходить за рамки конкретного випадку залучених гравців. Його вплив ставить під загрозу систему економічного контролю Ла Ліги, інструмент, визнаний і високо оцінений у Законі про спорт, який був важливим для гарантування економічної стабільності клубів. Ця система, якою захоплюються у всьому світі, врятувала численні історичні об’єкти від руїни, водночас забезпечивши збалансовану конкуренцію як на полі, так і поза ним. Тепер цей захід CSD прямо суперечить принципам, встановленим у зазначеному законі, породжуючи невизначеність щодо майбутнього іспанського професійного футболу.

Ми закликаємо ретельно перевірити наслідки цих заходів і віримо, що повага до правил, які гарантують чесність нашої конкуренції, буде відновлена. Лас-Пальмас підтверджує свою відданість захисту чесного, стабільного та збалансованого футболу, заснованого на чітких правилах, узгоджених усіма клубами", — йдеться у заяві клубу.

Додамо, що раніше своє незадоволення висловила іспанська Ла Ліга.