Іспанія

Мадридська команда хоче почистити склад перед підписанням нових гравців.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес ухвалив рішення про продаж чотирьох гравців "вершкових". Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, до списку непотрібних гравців потрапили український воротар Андрій Лунін, захисники Фран Гарсія та Ферлан Менді, а також півзахисник Дані Себальйос.

Також наголошується, що Реал не виганяє гравців, але якщо будуть пропозиції від інших клубів або вони самі попросять про трансфер, Перес не перешкоджатиме їх переходам.

Таким чином, Реал має намір почистити свій склад та заробити більше коштів для майбутніх підписань.

Цього сезону Лунін провів шість матчів, з яких три на нуль при восьми пропущених м'ячах. На рахунку Гарсії 20 поєдинків і два асисти, Менді відіграв 19 ігор, а Себальйос — 17.