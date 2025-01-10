Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з Мальоркою.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі Суперкубку Іспанії проти Мальорки (3:0).

"Ми страждали, хоча почали дуже добре, але нам не вдалося відкрити рахунок у першому таймі. Це був складний матч, бо Мальорка дуже добре захищалася, закривала простір та шукала можливості попереду за допомогою навісів. Пару разів це створювало нам проблеми.

Ми не грали на своєму кращому рівні, але заслужили на перемогу. У матчі з Барселоною ми намагатимемося добре захищатися та атакувати, бо це футбол. Останнім часом Класіко завжди був непередбачуваним. Були ігри, які ми легко виграли, та інші, в яких вони обіграли нас із великим рахунком. Важко уявити, яким буде фінал, але він буде цікавим, бо на полі будуть дуже якісні команди. Ми хочемо досягти більшого, ніж Барселона.

У нас є стабільність у результатах, і ми повинні продовжувати так само. Ми повинні шукати не лише найкращий рівень гри, а й безперервність результатів. Наразі справи йдуть добре.

Чуамені був у порядку, коли він був на лаві запасних. Лікар вважав за краще замінити його після удару по голові. Беллінгем та Вальверде отримали сильні навантаження, бо було дуже спекотно, чого ми не очікували. Це далося взнаки на темпі гри.

Фінальна бійка була непотрібна обом командам і була безглузда, оскільки гра вже закінчилася", — наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Мальорка.