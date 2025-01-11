Іспанія

Український хавбек відновився після травми.

Сьогодні, 11 січня, відбудеться матч 19 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона в гостях зіграє проти Алавеса.

Тренерський штаб Мічела вирішив залишити на лаві запасних українського вінгера Віктора Циганкова, який відновився після травми.

Жирона: Гассаніга — Мартін, Лопес, Крейчі, Блінд — ван де Бек, Мартін, Еррера, Гутьєррес, Хіль — Руїс.

Запасні: Карлос, Лопес, Хуанпе, Франсес, Ромеу, Ельмер Соліс Ромеро, Клуа Оя, Данжума, Місехой, Лопес, Стуані, Циганков.

Це перша поява 27-річного українця у заявці команди з 27 листопада минулого року. Цього сезону він провів десять матчів, забив один гол та віддав один асист.

Матч Алавес – Жирона розпочнеться о 15:00 за Києвом.