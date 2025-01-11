Український хавбек відновився після травми.
Віктор Циганков, Getty Images
11 січня 2025, 14:15
Сьогодні, 11 січня, відбудеться матч 19 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона в гостях зіграє проти Алавеса.
Тренерський штаб Мічела вирішив залишити на лаві запасних українського вінгера Віктора Циганкова, який відновився після травми.
Жирона: Гассаніга — Мартін, Лопес, Крейчі, Блінд — ван де Бек, Мартін, Еррера, Гутьєррес, Хіль — Руїс.
Запасні: Карлос, Лопес, Хуанпе, Франсес, Ромеу, Ельмер Соліс Ромеро, Клуа Оя, Данжума, Місехой, Лопес, Стуані, Циганков.
Це перша поява 27-річного українця у заявці команди з 27 листопада минулого року. Цього сезону він провів десять матчів, забив один гол та віддав один асист.
Матч Алавес – Жирона розпочнеться о 15:00 за Києвом.