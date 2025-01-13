Іспанія

Аргентинець повертається до рідного клубу.

Захисник Севільї Гонсало Монтьєль незабаром змінить клуб та повернеться на батьківщину. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного аргентинця зацікавлений Рівер Плейт, який погодив із футболістом контракт до кінця 2028 року.

Сума трансферу становитиме близько 4,5 мільйонів євро. Усі документи для трансферу вже готові.

Нагадаємо, Монтьєль перебрався до Севільї з Рівер Плейт у 2021 році за 11 млн євро. Минулого сезону він виступав у АПЛ за Ноттінгем Форест на правах оренди.

У поточній кампанії Гонсало провів дев'ять матчів, у яких забив м'яч.