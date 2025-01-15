Іспанія

Українець має отримати шанс вийти на поле у ​​кубковому протистоянні.

Завтра, 16 січня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубку Іспанії, в якому мадридський Реал зустрінеться з Сельтою.

У заявку на цю гру потрапив український воротар Андрій Лунін, який, за словами головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті, має отримати шанс проявити себе на полі.

Зазначимо, що у заявці відсутні захисник Давід Алаба, який нещодавно відновився після травми, а також основний воротар команди Тібо Куртуа.

Матч Реал — Сельта розпочнеться о 22:30 за Києвом.