Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Кубку Іспанії, що відбувся 16 січня 2025 року.

Мадридський Реал зміг дотиснути Сельту у матчі 1/8 фіналу Кубку Іспанії (5:2) та пройшов у чвертьфінал турніру.

Команда Карло Анчелотті відкрила рахунок на 37 хвилині зусиллями Мбаппе, а потім на початку другого тайму Ендрік подвоїв перевагу "вершкових".

Однак на 83 хвилині Сельта відіграла один м'яч завдяки голу Бамби, а через вісім хвилин Алонсо реалізував пенальті у ворота українця Андрія Луніна та зрівняв цифри на табло.

Матч перейшов у додатковий час, де "вершкові" дотиснули клуб із Віго, забивши три м'ячі — Ендрік оформив хет-трик, а ще один м'яч у свій актив записав Вальверде.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Сельта в 1/8 фіналу Кубку Іспанії-2024/25:

Реал — Сельта 5:2

Голи: Мбаппе, 37, Вінісіус, 48, Ендрік, 108, 119, Вальверде, 112 — Бамба, 83, Алонсо, 90+1 (пен.).

Реал: Лунін — Л. Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Ф. Гарсія (Беллінгем, 90+2) — Чуамені, Модрич (Вальверде, 79) — Діас (Гюлер, 70), Себальйос (Камавінга, 70), Вінісіус (Родріго, 106) — Мбаппе (Ендрік, 79).

Сельта: Вільяр — Мінгеса, Х. Родрігес (Манкільйо, 95), Старфельт, Алонсо — Каррейра (Серві, 75), Моріба, Бельтран (Сотело, 57), Альварес (Бамба, 66) — Сведберг (Дуран, 56), Іглесіас (Лопес, 75).

Попередження: Асенсіо, Ендрік — Вільяр, Старфельт, Алонсо, Іглесіас.