Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з Сельтою.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди у напруженому матчі 1/8 фіналу Кубку Іспанії проти Сельти (5:2).

"Коли матч вже майже закінчився, ми пропустили два голи, і гра відкрилася. Ми провели гарну гру до 70 хвилини, забили третій гол, але був офсайд. Реакція команди у додатковий час була гарною. У результаті все склалося добре.

Після другого пропущеного гола була невелика напруга, але ми тренуємося, щоб уникати подібних помилок. На рівні оборони ми досягли більшого. Два пропущені голи були двома індивідуальними помилками, але на колективному рівні команда зіграла краще.

Ендрік показав свої якості. Він нападник, який, коли він має можливості в штрафному або на лінії, він демонструє свій винятковий удар. Гюлер увійшов у гру, коли ми переживали важкі часи і показав свій характер. Він чудово попрацював на команду.

Свист уболівальників? Це тривожний сигнал від вболівальників для команди та тренера, але він прийнятний у зв'язку з тим, що сталося проти Барселони. Команда відреагувала добре, особливо Чуамені, який провів чудову гру.

Вінісіус втомився, але він діяв рішуче в атаці разом із Мбаппе. Я замінив його, тому що я мав свіжого гравця Родріго, і я хотів цим скористатися. Мбаппе повернувся на свій найкращий рівень і грає дуже добре. Він забиває голи, робить удари з великою стабільністю, і він допоміг нам у цьому періоді та допоможе у наступних іграх.

Пенальті? Я не бачив епізоду та не знаю, що сказати. ВАР та рефері поговорили та ухвалили таке рішення. Можливо, це був пенальті, але я не знаю", — наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Сельта.