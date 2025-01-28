Іспанія

Минулого місяця англієць забив гол та віддав два асисти у трьох матчах.

Півзахисника мадридського Реала Джуда Беллінгема визнано найкращим молодим гравцем іспанської Ла Ліги за підсумками січня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду, яка дається гравцеві до 23 років, 21-річний англієць випередив Хаві Герру (Валенсія), Хесуса Родрігеса (Бетіс), Кобу да Кошту (Хетафе) та Ілайша Морібу (Сельта).

Минулого місяця Беллінгем провів три матчі в чемпіонаті, в яких забив один гол та віддав два асисти.

Нинішнього сезону Джуд провів 28 матчів, забив дев'ять голів та віддав десять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Бордалас — найкращий тренер Ла Ліги в січні.