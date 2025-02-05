Іспанія

Для 25-річного українця це буде восьмий матч цього сезону.

Сьогодні, 5 лютого, відбудеться матч 1/4 фіналу Кубку Іспанії, у якому мадридський Реал у гостях зіграє проти Леганеса.

Тренерський штаб "вершкових" на чолі з Карло Анчелотті ухвалив рішення випустити в основному складі українського воротаря Андрія Луніна.

Реал: Лунін, Менді, Асенсіо, Хакобо, Вальверде, Модрич, Чуамені, Браїм Діас, Гюлер, Родріго, Ендрік.

Цього сезону Лунін провів сім матчів, з яких три на нуль при десяти пропущених м'ячах.

Матч Леганес – Реал Мадрид розпочнеться о 22:00 за Києвом.