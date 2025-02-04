Іспанія 04 лютого 2025, 16:29 Лунін зіграє за Реал проти Леганеса в 1/4 Кубка Короля Українець продовжить захищати ворота "бланкос" у Кубку Іспанії. Завтра, 5 лютого, Реал проведе виїзний матч проти Леганеса. Гра відбудеться в рамках чвертьфіналу Кубка Іспанії. До заявки на матч прогнозовано не потрапив основний голкіпер команди Карло Анчелотті Тібо Куртуа, отже ворота Реала в Кубку продовжить захищати українець Андрій Лунін. 📋✅ Our squad for the match! 🆚 @CDLeganes_en pic.twitter.com/XZKNY8Szb0 — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 4, 2025 Раніше на прес-конференції Карло Анчелотті підтвердив травми двох гравців "вершкових". Люди Андрій Лунін Команди Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте