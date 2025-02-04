Іспанія

Українець продовжить захищати ворота "бланкос" у Кубку Іспанії.

Завтра, 5 лютого, Реал проведе виїзний матч проти Леганеса. Гра відбудеться в рамках чвертьфіналу Кубка Іспанії.

До заявки на матч прогнозовано не потрапив основний голкіпер команди Карло Анчелотті Тібо Куртуа, отже ворота Реала в Кубку продовжить захищати українець Андрій Лунін.

Раніше на прес-конференції Карло Анчелотті підтвердив травми двох гравців "вершкових".