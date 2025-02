Завтра, 5 лютого, Реал проведе виїзний матч проти Леганеса. Гра відбудеться в рамках чвертьфіналу Кубка Іспанії.

До заявки на матч прогнозовано не потрапив основний голкіпер команди Карло Анчелотті Тібо Куртуа, отже ворота Реала в Кубку продовжить захищати українець Андрій Лунін.

📋✅ Our squad for the match!

🆚 @CDLeganes_en pic.twitter.com/XZKNY8Szb0