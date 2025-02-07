Іспанія

У 2022 році у футболіста діагностували лімфому Ходжкіна.

У півзахисника Лас-Пальмаса Кіріяна Родрігеса знову виявили рак. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Вчора мене повідомили, що у мене стався рецидив раку. Мені знову доведеться призупинити все та пройти ще один курс хіміотерапії, щоб боротися з хворобою", — сказав 28-річний іспанець.

Нагадаємо, вперше у Кіріяна виявили лімфому Ходжкіна у 2022 році. Через це він був змушений пропустити рік, але потім повернувся у січні 2023 року.

Нинішнього сезону Родрігес провів 22 матчі, в яких віддав три асисти.

Після 22 турів Лас-Пальмас набрав 23 очки і посідає 15 місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.