Іспанія

Часи змінюються, а трактування англійської в іспанських арбітрів — ні.

Мадридський Реал напередодні в рамках двадцять четвертого туру іспанської Ла Ліги зіграв унічию на полі памплонської Осасуни.

Осасуна — Реал Мадрид 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Найбільш суперечливим епізодом у цій грі стало рішення головного арбітра Хосе Луїса Мунуери Монтеро продемонструвати червону картку півзахиснику гостей Джуду Беллінгему за нібито нецензурні висловлювання на його адресу.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті при цьому наполягає, що рефері просто неправильно трактував те, що йому сказав гравець "бланкос".

Тим часом знавці іспанського футболу швидко пригадали, що це вже не перший випадок, коли в місцевих рефері виникають проблеми з трактуванням фраз англійською, якими до них звертаються футболісти.

Про схожі випадки розповідав колишній нападник Реала Кріштіану Роналду ще в далекому 2018 році.

"Я грав у Англії багато років, і там, наприклад, коли відбувається фол, англійці часто кажуть арбітрам просто — "f*ck off", і судді нічого не кажуть у відповідь, бо там так заведено.

Але якщо ти скажеш це тут, у Іспанії, о, вони одразу виставлять тебе за межі поля", — заявив тоді португальський виконавець.

У наступному турі мадридський Реал прийматиме каталонську Жирону.