Іспанія

Скандальна історія пішла явно не в правильному напрямку розвитку.

Матч двадцять четвертого туру іспанської Ла Ліги поміж памплонською Осасуною та мадридським Реалом, який завершився внічию, назавжди залишиться в пам’яті головного арбітра тієї гри Хосе Луїса Мунуери Монтеро.

Осасуна — Реал Мадрид 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

А особливо момент на 39 хвилині, коли рефері продемонстрував пряму червону картку для півзахисника "бланкос" Джуда Беллінгема за нібито образи на його адресу.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті та сам англієць усіляко заперечують дані офіційного протоколу, посилаючись на те, що арбітр просто не зрозумів, що йому сказав гравець англійською.

І допоки Дисциплінарний комітет Ла Ліги розбирається в цій заплутаній історії, Мунуера Монтеро був змушений закрити можливість користувачів соціальних мереж коментувати його публікації та будь-яким чином згадувати про нього у власних.

Це сталось через те, що менш ніж за добу акаунт рефері отримав майже 100000 згадок у різноманітних постах, уключно з образами та навіть погрозами життю на його адресу та його сім'ї.

Ла Ліга вже відреагувала на цей інцидент — обіцяють "провести розслідування з метою підвищення безпеки своїх арбітрів".