Іспанія

Орендований у Манчестер Юнайтед гравець вдало стартував у клубі з Севільї.

Спортивний директор Реал Бетіс Ману Фахардо дав свій коментар щодо виступів правого вінгера Антоні, передає видання Marca.

У січні "зелено-білі" орендували 24-річного бразильця в Манчестер Юнайтед до кінця сезону-2024/25. Гравець віддячив за довіру з боку клубу Ла Ліги трьома голами й асистом у своїх перших чотирьох матчах.

"Ми всі були обізнані про стиль гри Антоні, і про те, наскільки відрізняється цей клуб і ці вболівальники, і як тут ставляться до гравців із першого ж дня. Ми анітрохи не були здивовані рівнем Антоні, нехай він так і продовжує. Про наступний сезон говорити ще зарано, але сподіваюся, що він продовжить показувати хороші матчі та забивати голи. Подивимося, як ситуація складеться в майбутньому", — зазначив Фахардо.

Нагадаємо, вчора, 16 лютого, результативні дії Антоні допомогли Бетісу розгромити Реал Сосьєдад.