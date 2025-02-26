Іспанія

Комітет узяв до уваги апеляцію Бетіса.

У матчі двадцять п’ятого туру іспанської Ла Ліги проти Хетафе на Естадіо Колісеум Альфонсо Перес севільський Бетіс здобув перемогу з рахунком 2:1 та дублем Іско.

Однак наприкінці цієї зустрічі бразильський "зимовий" новачок "зелено-білих" Антоні отримав пряму червону картку за безглуздий підкат ззаду проти суперника вже в компенсований час.

Після цього гравець автоматично отримав дискваліфікацію на наступну гру проти мадридського Реала на власному полі.

Проте Бетіс відреагував блискавично, подавши апеляцію на рішення головного арбітра тієї гри.

Дисциплінарний комітет Ла Ліги в підсумку вислухав аргументи сторін, і своїм рішенням скасував червону картку для бразильця.

А отже Антоні зможе взяти участь у грі 26 туру проти "бланкос" на Беніто Вільямарін, яка відбудеться 1 березня, о 19:30.