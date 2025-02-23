Іспанія

Гравець Бетіса заробив вилучення в поєдинку з Хетафе.

Правий вінгер Антоні не допоможе Бетісу в наступному матчі Ла Ліги-2024/25.

У виїзному поєдинку 25-го туру чемпіонату Іспанії "зелено-білі" з асистом і безглуздим вилученням 24-річного бразильця здолали Хетафе. Червону картку він отримав на 90+4 хвилині.

Таким чином керманич Бетіса Мануель Пеллегріні не зможе розраховувати на гравця в домашньому матчі проти Реала, що відбудеться наступної суботи, 1 березня.

Для Антоні це вилучення перше з сезону-2021/22 (тоді представляв Аякс) і третє в кар'єрі загалом. Тим не менш, раніше виконавця видаляли з поля виключно внаслідок двох попереджень.

Зараз на рахунку орендованого в Манчестер Юнайтед (до кінця поточної кампанії) бразильця три голи й два асисти в шести зустрічах усіх турнірів. Нагадаємо, що він претендує на звання найкращого гравця лютого в Ла Лізі.