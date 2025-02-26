Стали відомі стартові склади команд для першого півфінального поєдинку Кубку Іспанії, у якому зіграють Реал Сосьєдад та мадридський Реал.
Андрій Лунін, Getty Images
26 лютого 2025, 20:35
Баскський Реал Сосьєдад та мадридський Реал зіграють у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії на Аноеті.
Карло Анчелотті, на тлі перемоги над каталонською Жироною (2:0), використав із перших хвилин Андрія Луніна в рамці воріт, тоді як Рюдігер та Фран Гарсія долучаться до оборони, Себальйос, Беллінгем та Камавінга гратимуть у центрі поля, а Гюлер та Ендрік розташуються в атаці.
Реал: Лунін — Асенсіо, Чуамені, Рюдігер, Ф. Гарсія — Себальйос, Беллінгем, Камавінга — Гюлер, Ендрік, Вінісіус.
Запасні: Ф. Гонсалес, Местре, Алаба, Модрич, Родріго, Васкес, Діас, Менді, Гонсало, Чема.
Гра Реал Сосьєдад — Реал почнеться о 22:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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