Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для першого півфінального поєдинку Кубку Іспанії, у якому зіграють Реал Сосьєдад та мадридський Реал.

Баскський Реал Сосьєдад та мадридський Реал зіграють у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії на Аноеті.

Карло Анчелотті, на тлі перемоги над каталонською Жироною (2:0), використав із перших хвилин Андрія Луніна в рамці воріт, тоді як Рюдігер та Фран Гарсія долучаться до оборони, Себальйос, Беллінгем та Камавінга гратимуть у центрі поля, а Гюлер та Ендрік розташуються в атаці.

Реал: Лунін — Асенсіо, Чуамені, Рюдігер, Ф. Гарсія — Себальйос, Беллінгем, Камавінга — Гюлер, Ендрік, Вінісіус.