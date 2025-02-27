Капітан Реала Сосьєдад прокоментував поразку від Реала Мадрид.
Мікель Оярсабаль, Getty Images
27 лютого 2025, 10:49
Напередодні баскський Реала Сосьєдад зазнав мінімальної поразки від мадридського Реала у рамках першого матчу півфіналу Кубка Іспанії на власному полі.
Реал Сосьєдад — Реал 0:1 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії
Після завершення гри нападник та капітан "королівських" Мікель Оярсабаль прокоментував виступ власної команди.
"Як і на багатьох стадіонах, те, що скандують кілька людей, не має заплямовувати репутацію решти вболівальників. Образи, звичайно, нами засуджуються. Це нам не подобається. Це неправильно, і ми приєднуємось до думки про те, що це неприйнятно.
Що ж до гри, то нам не вистачило реалізації моментів. У нас було достатньо нагод забити, і у мене, зокрема, теж. Мадрид не залишає тобі найменшого шансу, якщо ти їм дає можливість забити.
Ми явно не награли на поразку, а заслуговували хоча б на нічию. Але це футбол. Прикро, проте є ще й другий матч, і ми сподіваємось виступити так само добре, як і на власному полі", — заявив іспанський виконавець.
Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та баскським Реалом Сосьєдад відбудеться 1 квітня.