Іспанія

Капітан Реала Сосьєдад прокоментував поразку від Реала Мадрид.

Напередодні баскський Реала Сосьєдад зазнав мінімальної поразки від мадридського Реала у рамках першого матчу півфіналу Кубка Іспанії на власному полі.

Реал Сосьєдад — Реал 0:1 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри нападник та капітан "королівських" Мікель Оярсабаль прокоментував виступ власної команди.

"Як і на багатьох стадіонах, те, що скандують кілька людей, не має заплямовувати репутацію решти вболівальників. Образи, звичайно, нами засуджуються. Це нам не подобається. Це неправильно, і ми приєднуємось до думки про те, що це неприйнятно.

Що ж до гри, то нам не вистачило реалізації моментів. У нас було достатньо нагод забити, і у мене, зокрема, теж. Мадрид не залишає тобі найменшого шансу, якщо ти їм дає можливість забити.

Ми явно не награли на поразку, а заслуговували хоча б на нічию. Але це футбол. Прикро, проте є ще й другий матч, і ми сподіваємось виступити так само добре, як і на власному полі", — заявив іспанський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та баскським Реалом Сосьєдад відбудеться 1 квітня.