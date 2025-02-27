Іспанія

Керманич Реала Мадрид радить не квапитись.

Напередодні мадридський Реал здобув мінімальну перемогу в гостях у баскського Реала Сосьєдад у рамках першого матчу півфіналу Кубка Іспанії.

Реал Сосьєдад — Реал 0:1 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії

Ворота "галактікос" у цьому матчі захищав український голкіпер Андрій Лунін, на рахунку якого назбиралось одразу шість сейвів.

Після завершення гри головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті отримав запитання від журналістів із приводу того, чи допоможе цей виступ його підопічному зіграти в потенційному майбутньому фіналі цього турніру.

"Лунін точно гратиме у другому матчі цього півфіналу. Він сьогодні дуже добре себе проявив.

Це дуже надійний воротар, і він дуже добре грав минулого року, а також дуже добре грає цього року.

Але відкривати зараз дебати про можливий фінал… Мені здається, що для цього ще занадто рано", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та баскським Реалом Сосьєдад відбудеться 1 квітня.