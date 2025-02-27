Іспанія

Український воротар допоміг команді втримати перемогу.

Мадридський Реал напередодні здобув мінімальну перемогу в гостях у баскського Реала Сосьєдад у рамках першого матчу півфіналу Кубка Іспанії.

Реал Сосьєдад — Реал 0:1 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії

Цього разу ворота "галактікос" захищав український голкіпер Андрій Лунін.

За підсумком гри на рахунку воротаря національної збірної України одразу шість сейвів, п’ять з яких відбувалась після ударів із меж штрафного майданчика.

Також Лунін у цій грі виконав два вибивання передач суперників за межі штрафного та здійснив 39 передач, 33 з яких виявились точними (85%), а 11 — були виконані на довгу дистанцію (п’ять успішних).

Загалом на рахунку Андрія 52 доторки до м’яча за матч.

Усе це в сукупності дозволило фахівцям статистики з порталу Sofascore нагородити українця оцінкою 8,9 із 10 можливих балів за гру — найбільший бал серед усіх учасників цієї зустрічі.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та баскським Реалом Сосьєдад відбудеться 1 квітня.