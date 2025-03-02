Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та Реал Сосьєдад.

Каталонська Барселона та баскський Реал Сосьєдад зіграють у двадцять шостому турі іспанської Ла Ліги на Монжуїку.

Ганс-Дітер Флік, після кубкової нічиєї проти мадридського Атлетіко (4:4), залучив до стартового складу Араухо та Мартіна в обороні, тоді як Касадо гратиме в опорній зоні, а Левандовські розташується на вістрі атаки.

Іманоль Альгуасіль, на тлі кубкової поразки від мадридського Реала (0:1), використав із перших хвилин Елустондо та Лопеса в захисті, оді як Оласагасті та Гомес зіграють у півзахисті, а Марін та Оскарссон розташуються в атаці.

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Кубарсі, Ж. Мартін — Касадо, Педрі — Ямал, Ольмо, Рафінья — Левандовські.

Запасні: Пенья, Кочен, Бальде, Мартінес, Гаві, Торрес, Торре, Фермін, Віктор, де Йонг, Гарсія, Форт.



Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Елустондо, Субельдія, Лопес — Барренечеа, Субіменді, Оласагасті, Гомес — Марін, Оскарссон.

Запасні: Марерро, Арана, Муньйос, Оярсабаль, Траоре, Турр’єнтес, Мендес, Х. Мартін, Бейтіа, Маріезкуррена, Маршаль.



Гра Барселона — Реал Сосьєдад почнеться о 17:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.