Іспанія

Результат матчу Ла Ліги.

У 28-му турі Ла Ліги Леганес приймав Бетіс на стадіоні Мунісіпаль ду Бутарке.

Дубль Раба спричинив вагому перевагу для господарів. Втім, в другому таймі Леганес пропустив тричі. Спочатку Іско реалізував пенальті, а голи Бакамбу та Кучо, в якому Іско виступив асистентом, зафіксували перемогу гостей — 2:3.

Бетіс відірвався на чотири очки від Мальорки та посідає шосте місце. Леганес — у зоні вильоту.

Леганес — Реал Бетіс 2:3

Голи: Раба, 29, 45 - Іско, 64 (пен), Бакамбу, 78, Кучо, 82

Леганес: Дмітрович — Росьє, Гонсалес (Чікко, 86), Настасич, Тапіа, Каррера — Крус, Нейу (Родрігес, 75), Сіссе (Ель Хаддаді, 86), Брашанац (Дюк, 86) — Раба (де ла Фуенте, 61)

Реал Бетіс: Адріан — Сабалі (Руїбаль, 62), Льоренте (Бартра, 70), Натан, Перро — Альтіміра, Форнальс (Бакамбу, 62) — Антоні, Іско, Еззалзулі (Родрігес, 62) — Кучо (Карвалью, 85)

Попередження: Нейу, Росьє — Перро