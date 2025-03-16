Іспанія

Баски продовжують боротьбу за топ-4.

У 28-му турі Ла Ліги Севілья на стадіоні "Естадіо Рамон Санчес Пісхуан" приймала Севілью.

Долю зустрічі вирішив гол Альвареса наприкінці матчу, проте ще в першій половині гри Весга мусив виводити свою команду вперед, але не реалізував пенальті.

Атлетік відірвався від Вільярреала на вісім очок і комфортно почувається на четвертому місці. Севілья на дев'ятій сходинці.

Севілья — Атлетік 0:1

Гол: Альварес, 84

Севілья: Нюланд — Кармона (Ідумбо Музамбо, 88), Баде, Салас, Педроса — Соу (Адамс, 83), Агуме, Ньїгес (Самбі Локонга, 46) — Лукебакіо, Ромеро (Варгас, 67), Еджуке (Санчес, 67)

Атлетік: Сімон — Горосабель, Нуньєс, Альварес, Лекуе — Прадос Діас (Хаурегісар, 60), Весга (Вільямс, 60) — Вільямс, Гомес (Галаррета, 60), Беренгер (Берчіче, 90) — Гурусета (Саннаді, 70)

Попередження: Нюланд, Соу, Агуме — Беренгер, Нуньє