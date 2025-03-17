Іспанія

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Атлетіко.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу своєї команди у матчі іспанської Ла Ліги проти мадридського Атлетіко (4:2).

"Попереду довгий та важкий шлях, але зараз ми задоволені перемогою у такій важливій грі. Ми знову посідаємо перше місце у турнірній таблиці, до того ж у нас є матч у запасі. Це був чудовий виступ.

Мені сподобалася гра Феррана Торреса, він провів неймовірний матч. Усі футболісти, які виходять на поле, викладаються на 100%. Це те, що нам потрібне. Це був той день, коли ми були зобов'язані перемогти. Після пропущеного другого м'яча, реакція команди була правильною, адже ми забили чотири за 20 хвилин.

Я щасливий, бо команда не опустила руки та продовжувала боротися, незважаючи на рахунок. Перемога – найважливіше, що можливо. Це показник того, що ми ретельно тренуємось і віддаємо всі сили, коли виходимо на поле. Навіть якщо ви робите помилку, потрібно намагатися її виправити і знайти вигоду.

Барселона — фантастична команда, наповнена пристрастю. Після голу Левандовські ми зрозуміли, що можемо змінити результат. У нас немає жодних думок про наступний поєдинок, не хочу поки що про це думати. Усі провели чудову гру, особливо Ламін Ямал. Він дуже важливий гравець. Мені сподобалася реакція Левандовські, він змусив нас повірити у себе.

Я радий, що буде міжнародна перерва. У нас чудове порозуміння і на полі, і в роздягальні. Ми припустилися чимало помилок і дозволили супернику забити двічі. Але продовжували вірити у свій стиль і це дало нам результат", — наводить слова Фліка Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко — Барселона.