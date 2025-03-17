Іспанія

У іспанця може бути тривалий лікарняний.

Півзахисник каталонської Барселони Марк Касадо тримав травму в матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським Атлетіко (4:2).

21-річний іспанець пошкодив звʼязки правого коліна після зіткнення з Антуаном Грізманном.

Як повідомляє іспанська Marca, у Касадо підозра на розрив звʼязок коліна. Він може пропустити близько двох місяців, що унеможливлює його участь у кінцівці поточного сезону.

Цього сезону Марк Касадо відіграв за Барселону 36 матчів, забив один гол та віддав шість результативних передач.