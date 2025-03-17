У іспанця може бути тривалий лікарняний.
Марк Касадо, getty images
17 березня 2025, 22:48
Півзахисник каталонської Барселони Марк Касадо тримав травму в матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським Атлетіко (4:2).
21-річний іспанець пошкодив звʼязки правого коліна після зіткнення з Антуаном Грізманном.
Як повідомляє іспанська Marca, у Касадо підозра на розрив звʼязок коліна. Він може пропустити близько двох місяців, що унеможливлює його участь у кінцівці поточного сезону.
Цього сезону Марк Касадо відіграв за Барселону 36 матчів, забив один гол та віддав шість результативних передач.