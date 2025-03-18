Іспанія

Нова угода з французом буде розрахована до літа 2030 року.

Захисник Барселони Жюль Кунде продовжить виступати за "блаугранас" у найближчих сезонах. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу має принципову домовленість про новий контракт із 26-річним французом, який буде розрахований до літа 2030 року. Також угода матиме опцію продовження контракту ще на один сезон.

Діючий контракт футболіста, який став гравцем Барселони влітку 2022 року, розрахований до літа 2027 року.

Також наголошується, що сам Кунде готовий продовжити контракт, оскільки він отримає надбавку до зарплати, яку нині клуб не може забезпечити через фінансовий фейр-плей.

Цього сезону Кунде провів 43 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав вісім асистів.

Раніше Барселона продовжила контракт із іншим захисником — Іньїго Мартінесом.