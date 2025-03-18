Іспанія

Команда Мічела може знову зіткнутися з кадровими проблемами.

Жирона може залишитись без двох важливих гравців свого складу у заключній частині сезону. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, у минулому матчі проти Валенсії (1:1) ушкодження отримав півзахисник Хуан Мартін, а вінгер Браян Хіль взагалі не потрапив у заявку на поєдинок.

За попередніми прогнозами, у 26-річного Мартіна розтягнення, через що він може пропустити від чотирьох до шести тижнів.

Точніше можна буде сказати після додаткових тестів, які також чекають і на 24-річного Хіля, у якого проблеми з коліном і тут не виключається варіант із можливою операцією, яка призведе до дострокового завершення його кампанії.

Цього сезону Мартін провів 32 матчі, в яких забив один та віддав один асист. На рахунку Хіля 32 гри, чотири голи та три асисти.

Після 28 турів Жирона набрала 34 очки і посідає лише 13 місце в Ла Лізі — команда Мічела, в якій виступає українець Віктор Циганков, не може виграти вже протягом шести матчів (три нічиї та три поразки).