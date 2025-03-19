Іспанія

У листопаді футболіст порвав хрести.

Захисник мадридського Реала Едер Мілітао незабаром зможе повернутися до тренувань з м'ячем. Про це повідомляє Madrid Xtra з посиланням на Diario AS.

Нагадаємо, у листопаді минулого року 27-річний бразилець порвав хрести у матчі проти Осасуни (4:0). Для нього це була друга серйозна травма поспіль.

За інформацією джерела, футболіст відновлюється швидше, ніж очікувалося, і після міжнародної паузи він може розпочати тренування з м'ячем.

Також наголошується, що Реал сподівається на його участь у клубному чемпіонаті світу, що проходитиме влітку.

Нинішнього сезону Мілітао провів 17 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.