Іспанія

Юний іспанець не допоможе в найближчих матчах "Барсі".

Каталонська Барселона виступила із заявою щодо травмованого центрального захисника команди Пау Кубарсі, який отримав травму у складі збірної Іспанії. Про це йдеться на офіційному акаунті "блаугранас" в X.

"Медичні тести, проведені сьогодні вранці, показали, що у Пау Кубарсі розтягнення передньої зв'язки правої щиколотки. Він проходитиме консервативне лікування, а його стан буде повторно оцінено через 48 годин", — йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, 18-річний іспанець травмувався у матчі з національною командою Нідерландів (2:2) та був замінений на 41-й хвилині зустрічі.

Цього сезону Пау Кубарсі відіграв за Барселону 42 матчі, забив один гол та віддав три результативні передачі.