Чилієць провів потужний місяць.
Мануель Пеллегріні, laliga
24 березня 2025, 16:51
Мануель Пеллегріні визнаний найкращим тренером березня в чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.
Головний тренер севільського Бетіса отримав звання найкращого тренера місяця, випередивши в голосуванні керманича каталонської Барселони Ганс-Дітера Фліка та наставника Сельти Клаудіо Хіральдеса.
Зазначимо, що "бетікос" під керівництвом 71-річного фахівця виграв всі три березневі матчі Ла Ліги (Реал Мадрид — 2:1, Лас-Пальмас — 1:0 та Леганес — 3:2).
Наразі Бетіс посідає 6-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 44 пункти після 28 зіграних турів.