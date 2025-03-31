Іспанія

Молоді іспанці хочуть бачити в столиці Каталонії свого друга по збірній.

Молоді таланти Барселони Ламін Ямал та Гаві хочуть бачити в каталонській команді вінгера баскського Атлетіка Ніко Вільямса. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, обидва гравці закликають президента каталонського клубу Жуана Лапорту зробити все можливе для оформлення цього трансферу у літнє трансферне вікно.

Зазначається, що головний тренер "синьо-гранатових" Гансі Флік також позитивно відгукується про Вільямса. Німецький фахівець вважає, що 22-річний іспанець зможе додати командній грі більше вертикальності та глибини в атаці.

Тим не менш, проблемою для Барселони залишається клаусула Вільямса в розмірі 58 млн. євро. Керівництво каталонців розглядає різні варіанти здійснення угоди — від включення в потенційну угоду гравців до виплати зазначеної суми частинами.

Цього сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік 38 матчів, забив дев'ять голів та віддав сім результативних передач.