Іспанія

Іспанець висловився про найпрестижнішу нагороду.

Півзахисник Барселони Педрі поділився своїми думками щодо Золотого м'яча-2025.

"Золотий м'яч далеко від моїх думок. Хіба що ти виняток, як Родрі, зазвичай його виграють гравці з великою статистикою забитих голів. Я б краще побачив, як його виграють Ламін Ямал або Рафінья: у них є цифри, і вони роблять різницю. Я щасливий, якщо ми виграємо титули.

Чудово отримувати визнання, але я намагаюся зосередитися на своєму вдосконаленні. Мені всього 22 роки, і у мене великий потенціал для зростання. Тренер каже мені те саме на тренуваннях. У чому я можу покращитися? Багато в чому. Я можу менше втрачати м'ячі, наприклад, забивати більше голів, краще вирішувати, коли прискорювати або сповільнювати гру... Завжди є куди рости", — цитує Педрі ТМW.

В сезоні-2024/2025 Педрі провів 44 матчі, забив п'ять голів та віддав сім асистів у всіх турнірах. Варто відзначити, що Педрі нещодавно підписав новий контракт з Барселоною, який діятиме до 2030 року.