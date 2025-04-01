Іспанія

Футболіст переніс операцію на кишківнику.

Воротар Лас-Пальмаса Яспер Сіллессен не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє прес-служба клубу.

35-річний нідерландець отримав пошкодження в минулому матчі чемпіонату Іспанії проти Сельти (1:1), під час якого він жорстко зіткнувся з форвардом суперника Борхою Іглесіасом.

Після медичного обстеження з'ясувалося, що голкіпер отримав прорив тонкого кишечника і він вже переніс операцію. Терміни повернення досвідченого воротаря не називаються.

Цього сезону Сіллессен провів 27 матчів, з яких чотири на нуль при 42 пропущених м'ячах.

Після 29 турів Лас-Пальмас набрав 26 очок і посідає передостаннє, 19 місце у Ла Лізі. До рятівного 17 місця – лише один бал.