Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для півфінального матчу-відповіді Кубку Іспанії, у якому зіграють мадридський Реал та баскський Реал Сосьєдад.

Мадридський Реал та баскський Реал Сосьєдад зіграють матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії на Сантьяго Бернабеу на тлі перемоги "галактікос" у першій грі (1:0).

Карло Анчелотті, після перемоги над Леганесом (3:2), залучив до стартового складу Алабу до центру оборони, тоді як Вальверде та Чуамені гратимуть у опорній зоні, а Родріго та Вінісіус розташуються на флангах атаки, яку очолить Ендрік. Андрій Лунін знову в рамці воріт.

Реал: Лунін — Васкес, Асенсіо, Алаба, Камавінга — Вальверде, Чуамені — Родріго, Беллінгем, Вінісіус — Ендрік.

Запасні: Фран, Местре, Мбаппе, Модрич, Гюлер, Вальєхо, Ф. Гарсія, Діас, Рюдігер.

Гра Реал — Реал Сосьєдад почнеться о 22:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.