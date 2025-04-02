Іспанія

Довелось чекати вісім років від моменту 9000 м’яча.

Напередодні мадридський Реал зіграв унічию в домашньому матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії проти баскського Реала Сосьєдад та вийшов до вирішального протистояння.

Реал — Реал Сосьєдад 4:4 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії

Третій м’яч "галактікос" у цій зустрічі, який із подачі кутового від Родріго головою оформив французький півзахисник Орельєн Чуамені на 86 хвилині, виявився не менш важливим у історичному контексті, аніж вирішальний гол у схожому стилі від Антоніо Рюдігера в овертаймі.

Річ у тім, що цей гол став для Мадрида 10000 за ліком у всіх змаганнях.

Першу тисячу для "вершкових" свого часу ще в 1933 році розміняв Луїс Регейро, після чого Луїс Моловни забив 2000 гол у 1949, Енріке Матеос відзначився 3000 голом у 1959, Себастьян Флейтас у 1969 — автор 4000 м’яча, 5000 — Хуаніто в 1982, Мічел у 1991 забив 6000 гол, 7000 був за авторством Луїша Фігу в 2001, Карім Бензема в 2010 оформив 8000 взяття воріт, а 9000 залишив за собою Гарет Бейл у 2017.

6545 голів було забито Реалом у Прімері та ще 1417 м’ячів припали на Кубок Іспанії, у Copa de la Coronación (Кубок Іспанії до реформи) команда забила чотири голи, у Суперкубку Іспанії 75, у Кубку Еви Дуарте — три, у Кубку Ла Ліги — 29, у Регіональному чемпіонаті (1930 – 1940) — 576, у Лізі чемпіонів — 1103, у Кубку володарів кубків — 57, Кубку УЄФА — 111, Суперкубку УЄФА — 11, у Латинському кубку — 10, у Міжконтинентальному кубку — 10, на Клубному чемпіонаті світу — 43 голи.

Додамо, що це був лише перший гол Чуамені в поточній кампанії.